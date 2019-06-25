2019/06/25 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف يطالب اتحاد الكرة بفرض عقوبات ادارية على جماهير اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/25 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يطالب اتحاد الكرة بفرض عقوبات ادارية على جماهير اربيل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يطالب اتحاد الكرة بفرض عقوبات ادارية على جماهير اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).