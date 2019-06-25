إندلاع حريق بمنطقة الكرادة وسط بغداد

2019/06/25 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بإندلاع حريق قرب فندق برج بغداد في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

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