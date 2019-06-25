العبادي وبلاسخارت يؤكدان اهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق

2019/06/25 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي و رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق / يونامي / جينين هينيس بلاسخارت ، اهمية استمرار المجتمع الدولي بدعم العراق.وذكر المكتب الإعلامي للعبادي :” ان الجانبين بحثا الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ، واستمرار المجتمع الدولي بدعم العراق في مختلف المجالات بعد ان حقق الانتصار على الارهاب” .كما […]

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