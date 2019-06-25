صالح وماي يبحثان تعزيز العلاقات واستقرار المنطقة

2019/06/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في المنطقة خلال جلسة مباحثات مشتركة.وأكد الرئيس، خلال الجلسة، اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين، مشيراً الى ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها.

وثمن رئيس الجمهورية دور بريطانيا في الحرب ضد الارهاب، واسهامها المتواصل في دعم القوات الامنية العراقية وتدريبها وتجهيزها، متمنياً ان تساهم بشكل متميز في حركة الاعمار و البناء ولا سيما في المناطق المحررة.

بدورها اشادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية، ودور سيادته في تعزيز الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على تكثيف المساعي لنزع فتيل الازمة فيها، كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين.

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