منع تقطيع وبيع ارض زراعية جنوب بغداد

2019/06/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ منعت كوادر امانة بغداد تقطيع وبيع اراض زراعية جنوب العاصمة بغداد.وذكرت الامانة في بيان ان ” بلدية الرشيد ازالت اسيجة وأعمدة كهربائية وضعت على ارض زراعية تقدر مساحتها باكثر من خمسة دونمات ضمن منطقة الشهداء في المحلة 875 حاول اصحابها تقطيعها وبيعها كقطع أراضي سكنية للمواطنين وإيهامهم بتوفر الخدمات فيها”.واضاف […]

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