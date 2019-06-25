نائب: العراق لا يساوم على بيع القضية الفلسطينية وعدم حضوره في المنامة موقف شجاعة

2019/06/25 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل ، الثلاثاء، رفض الحكومة العراقية المشاركة في ورشة المنامة المسماة بـ”صفقة القرن” المتعلقة بالأراضي الفلسطينية بانه موقف شجاع، فيما بين أن العراق سيرفض إي ضغوط أمريكية للتراجع عن موقفه من القضية الفلسطينية.وقال خزعل في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الحكومة العراقية لا تساوم على […]

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