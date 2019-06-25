الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 أعوام بسبب ضعف الدولار والتوترات بين أمريكا وإيران

2019/06/25 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، قبل أن تفقد جزءًا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر، بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وارتفع الذهب في المعاملا...

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