2019/06/25 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن منع تقطيع وبيع ارض زراعية كقطع سكنية جنوب بغداد .وبينت الامانة في بيان” ان بلدية الرشيد قامت بازالة اسيجة وأعمدة كهربائية وضعت على ارض زراعية تقدر مساحتها باكثر من خمسة دونمات ضمن منطقة الشهداء في المحلة 875 ، حاول اصحابها تقطيعها وبيعها كقطع أراض سكنية للمواطنين وإيهامهم بتوفر الخدمات فيها […]

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