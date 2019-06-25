2019/06/25 | 19:53

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محافظ البصرة يعلن توفير ١٤٦ وظيفة ويدعو الراغبين للتقديم

البصرة -

كلمة

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، يوم الثلاثاء، توفير 146

وظيفة في الشركات النفطية لأبناء المدينة.

وقال العيداني في تصريحات تابعها موقع كلمة

الإخباري، إن "الدرجات التي تم توفيرها تتضمن 70 درجة في

حقل مجنون و40 درجة في شركة جنرال الكترك و10 درجات في إحدى الشركات

التركية فضلا عن درجات أخرى في بعض الشركات، داعياً مواطني المحافظة

للتقديم على الدرجات المذكورة والحصول على فرصة العمل في تلك

الشركات مبينا ان المحافظة تعمل على توفير الدرجات الاخرى"، حسب

قوله.

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