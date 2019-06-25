صالح يؤكد من لندن اهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة

2019/06/25 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى لندن.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "برهم صالح عقد، اليوم، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن، وجرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على تكثيف المساعي لنزع فتيل الازمة فيها، كما تناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".وأكد صالح خلال الجلسة على "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، مشيراً الى "ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها".

وثمن رئيس الجمهورية "دور بريطانيا في الحرب ضد الارهاب، واسهامها المتواصل في دعم القوات الامنية العراقية وتدريبها وتجهيزها"، متمنياً ان "تساهم بشكل متميز في حركة الاعمار و البناء ولا سيما في المناطق المحررة".من جانبها، أشادت ماي بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية، مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه.

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