2019/06/25 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت آلية التعاون مع المؤسسات البحثية خارج العراق بغداد _ الصباح الجديد: اعلنت هيئة البحث والتطوير الصناعي احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن قيامها باعداد وتصميم وتنفيذ قاعدة بيانات لجميع الخبراء والكفاءات العلمية والباحثين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.وبين مدير عام الهيئة المهندس عبدالغني فخري ال جعفر ان الهيئة باشرت بمفاتحة الجهات الرسمية من ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة البحث والتطوير الصناعي تعد قاعدة بيانات للكفاءات العلمية والباحثين) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة البحث والتطوير الصناعي تعد قاعدة بيانات للكفاءات العلمية والباحثين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).