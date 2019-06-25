أوروجواي تصعق تشيلي في مواجهة تاريخية بكوبا أميركا

2019/06/25 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر تودع البطولة وتكسب احترام الجميع ريودي جانيرو ـ وكالات: سجَّل إدينسون كافاني، هدفًا في الدقيقة (82) ليمنح الأوروجواي فوزًا ثمينًا (1-0) على تشيلي، فجر أمس، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول من بطولة كوبا أميركا..الفوز رفع رصيد المنتخب الأورجوياني، إلى 7 نقاط لتتصدر المجموعة الثالثة، وتضرب موعدًا مع بيرو، يوم ...

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