2019/06/25 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: تتقدم أسرة «الصباح الجديد» بالتبريكات إلى الزميل، حسن عيال، لمناسبة تسنمه مهمة إدارة القناة الرياضية العراقية خلفا لحليم سلمان، والزميل عيال يملك مؤهلات فنية جيدة جداً في الإعلام حيث بدأ صحفيا، وحاز على شهادة البكالوريوس في كلية الإعلام/ جامعة بغداد، وعمل في محطات تلفزيوينة عدة، وكان يقدم برامج رياضية في القناة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبارك.. حسن عيال) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبارك.. حسن عيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).