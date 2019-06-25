شاهد .. الفلسطينيون يواصلون فعاليات الغضب رفضا لورشة البحرين

2019/06/25 | 19:57

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الفلسطينيون يواصلون فعاليات الغضب رفضا لورشة البحرين

جددت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها وإستنكارها لإقامة المؤتمرات

التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وتمرير صفقة القرن من خلال إقامة

الورشة الإقتصادية في المنامة بدعم ورعاية أميركية صهيونية ..تقرير: محمد الأسطل

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