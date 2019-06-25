2019/06/25 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاق تنشر تقرير رئاسة الوزراء النصف سنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي

افاق تنشر تقرير رئاسة الوزراء النصف سنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج

الحكومي

للاطلاع على التقرير

اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افاق تنشر تقرير رئاسة الوزراء النصف سنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افاق تنشر تقرير رئاسة الوزراء النصف سنوي لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).