موجة الحر تصل ذروتها خلال اليومين المقبلين

2019/06/25 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تصل موجة الحر التي ضربت العراق مطلع الاسبوع الجاري ذروتها خلال اليومين المقبلين.و رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من يوم ولغاية يوم الجمعة المقبل مبينا: ان مدن الجنوب ستكون الاكثر تأثر بالموجة.واكدت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان ارتفاع […]

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