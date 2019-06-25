2019/06/25 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد..تواصل ادارة نادي الشرطة الرياضي، مفاوضاتها مع المدرب الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، من اجل تجديد عقده مع فريق كرة القيثارة الخضراء.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عدي الربيعي لـ / المعلومة/ إن “الادارة تواصل مفاوضاتها مع المدرب الصربي نيبوشيا يوفوفيتش، من اجل ابقاءه على رأس الكادر التدريبي”.واوضح أن “نيبوشيا قدم موسماً استثنائياً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الشرطة تتواصل مع مدربه الصربي لتجديد عقده) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الشرطة تتواصل مع مدربه الصربي لتجديد عقده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).