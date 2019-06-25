اعادة تشغيل خط لنقل الطاقة في كركوك بعد توقف لاسبوعين

2019/06/25 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الفرق الفنية والهندسية في مديرية كهرباء كركوك من اعادة ‏تشغيل الخط 400 كي في، بمحطة كهرباء تازه بعد توقف دام اكثر من اسبوعين .‏ وقال مدير توزيع كهرباء كركوك المهندس يالجن مهدي لمراسل / نينا/ :” ان الخط ‏عاد للعمل بشكل يضمن معالجة ازمة التجهيز وتفاقمها في كركوك حيث تجاوزت ‏ساعات القطع 16 ساعة […]

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