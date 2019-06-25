بريطانيا تشيد بدور العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية

2019/06/25 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} التقى رئيس الجمهورية برهم صالح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن،وعقد الجانبان جلسة مباحثات مشتركة .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "صالح خلال الجلسة، اكد على اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين"، مشيراً الى ضرورة ان تلعب الحكومة البريطانية دوراً فاعلاً في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها.وواضاف البيان ان " رئيس الجمهورية ثمن دور بريطانيا في الحرب ضد الارهاب، واسهامها المتواصل في دعم القوات الامنية العراقية وتدريبها وتجهيزها"، متمنياً ان "تساهم بشكل متميز في حركة الاعمار و البناء ولا سيما في المناطق المحررة".وتابع البيان ان " ماي اشادت بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية، ودور صالح في تعزيز الوحدة الوطنية، مجددة دعمها للشعب العراقي وحكومته لتحقيق استقراره ونهوضه".وختم البيان انه "جرى خلال اللقاء، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، والتأكيد على تكثيف المساعي لنزع فتيل الازمة فيها، وتناول الجانبان الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لهذا الخطر الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".انتهى

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