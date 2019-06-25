الرئيس برهم من لندن يؤكد على اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية

2019/06/25 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، وذلك خلال زيارته إلى لندن.

وذكرت رئاسة الجمهورية

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