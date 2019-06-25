الملا لواع: العراق يشهد تعايشاً دينياً وتقارباً وطنياً بين جميع مكوناته

2019/06/25 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، اليوم الثلاثاء، ان العراق يشهد تعايشاً وتقارباً دينياً وإجتيازاً لكل الفوارق الطبقية بين جميع مكوناته.

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