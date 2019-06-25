رئيس الجمهورية يلتقي رئيسة وزراء بريطانيا ويؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية

2019/06/25 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في لندن، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

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