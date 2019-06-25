المالكي يجدد موقف العراق الداعي الى إنهاء التوتر بالمنطقة

2019/06/25 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، موقف العراق الداعي الى انهاء حالة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء ذلك خلال استقباله، سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى العراق ماثيو تولر، ومسؤول ملف شؤون العراق وإيران، في وزارة الخارجية أندرو بيك، وعقدهما اجتماعا، بحثا فيه مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطورات الازمة بين طهران وواشنطن، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فيما ابدى المالكي، ترحيبه بالسفير الجديد وتمنياته بالنجاح في مهمته.

وشدد المالكي على أهمية تمتين العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم مصلحة شعبيهما الصديقين، مشيرا الى ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام الحلول العسكرية، التي يمكن ان تؤدي الى حرب كارثية، وانهيار دول في الشرق الأوسط .

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