2019/06/25 | 20:04

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 25 يونيو 2019 | 07:41 مساءً | عدد القراءات : 34

الامانة تحذر صاحب ارض زراعية من تقطيعها وبيعها جنوب بغداد

بغداد/..



اعلنت امانة بغداد عن منعها تقطيع وبيع ارض زراعية جنوب بغداد .

وذكر بيان للامانة تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "بلدية الرشيد ازالت اسيجة وأعمدة كهربائية وضعت على ارض زراعية تقدر مساحتها باكثر من خمسة دونمات ضمن منطقة الشهداء في المحلة 875 حاول اصحابها تقطيعها وبيعها كقطع أراضي سكنية للمواطنين وإيهامهم بتوفر الخدمات فيها".

وتابع البيان ان "بلدية الرشيد قامت بازالة معالم التقطيع ورفع الأعمدة الكهربائية وازالة السياج المحيط بالأرض"، محذرة صاحب الارض الزراعية من" محاولة تقطيعها وبيعها كأرض سكنية مرة اخرى كما وتؤكد الامانة على منعها البناء في الاراضي الزراعية".



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