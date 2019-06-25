2019/06/25 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أدانت محكمة مدينة موسكو المواطن البولندي ماريان رادزفسكي بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي “للتجسس” وحكمت عليه بالسجن المشدد لمدة 14 عاما، حسبما ذكرت شبكة “روسيا اليوم”.وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه ألقى القبض على المتهم بالجرم المشهود أثناء محاولته الحصول على مكونات سرية لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي “إس 300″،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم روسي بالسجن 14 عاما على بولندي أدين بالتجسس على منظومة صاروخية وكالة خطوة برس.

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