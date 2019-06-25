ضبط اكثر من ١٧٠٠ بندقية معدة للتهريب في كمرك مطار بغداد

2019/06/25 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الثلاثاء، عن ضبط اكثر من

١٧٠٠ قطعة بندقية معدة للتهريب في كمرك مطار بغداد الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “السلطات الكمركية في مطار بغداد الدولي تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط شحنة

لعب اطفال محرضة على العنف عبارة عن ( ١٧٦٤ ) قطعة بندقية بلاستك كونها ممنوعة من الأستيراد”.

واضافت الهيئة، أن “الشحنة تم ضبطها داخل حقائب عائدة

لأحد المسافرين في احدى صالات مطار بغداد الدولي بعد اجراء عملية الكشف عليها من قبل

كوادرها العاملة هناك والتي قامت بأجراء اللازم و اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها

وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤المعدل”.

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