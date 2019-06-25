وزير الاعمار يؤكد التركيز على مشاريع الماء والمجاري والبلديات بخطة 2020

2019/06/25 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الاعمار بنكَين ريكاني ،الثلاثاء، التركيز على العمل لاعداد خطة العام المقبل (2020) مرفقة بتقديم الرؤى والتي ترتكز على مبادئ اساسية من اهمها أختيار نوع الخدمة المناسبة ومكان التنفيذ وكل حسب اختصاصه والتركيز على مش

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