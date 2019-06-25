العبيدي يبحث مع السفير الامريكي اوضاع العراق والمنطقة

2019/06/25 | 20:13

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بغداد اليوم- بغداد

بحث القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار خالد العبيدي، الثلاثاء، مع السفير الأمريكي الجديد في العراق ...





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