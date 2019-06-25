2019/06/25 | 20:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لجنة الانضباط تتخذ جملة من القرارات حول احداث مباراة الديربي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jmP5WoB0w4I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لجنة الانضباط تتخذ جملة من القرارات حول احداث مباراة الديربي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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