2019/06/25 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ZQGs8IRVn4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - "عدنا طلابة وية الكيبل الضوئي ") نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برج مراقبة - "عدنا طلابة وية الكيبل الضوئي ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).