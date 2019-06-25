الدفاع التركية تعلن تحييد 3 اكراد شمالي العراق

2019/06/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني في غارات على منطقتي هاكورك ومتينة شمالي العراق.

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