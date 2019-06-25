2019/06/25 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشادت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، الثلاثاء، بالسياسة التي ينتهجها العراق بتهدئة الاوضاع على الساحتين العربية والاقل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جلسة مباحثات: ماذا قالت رئيسة وزراء بريطانيا لصالح عن أزمة الخليج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( جلسة مباحثات: ماذا قالت رئيسة وزراء بريطانيا لصالح عن أزمة الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).