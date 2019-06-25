2019/06/25 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إخماد حريق مطعم وسط العاصمة بغداد، فيما أكدت عدم تسجيل أي إصابات خلال اندلاع الحريق.وذكرت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، أنه “بمشاركة عشرة فرق إطفاء، تمت السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مطعم في مديرية الأضوية والاشارات التابعة الى أمانة بغداد مجاور محطة وقود مديرية المرور

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تعلن إخماد حريق مطعم وسط بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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