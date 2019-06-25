2019/06/25 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يصوت بالاجماع على الوجبة الاولى من قائمة المدراء العامين

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