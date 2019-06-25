نزاهة كردستان تعيد 5 مليارات لبلدية السليمانية

2019/06/25 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كردستان انه نتيجة لمتابعتها لقضية تلكؤ احدى الشركات العاملة في مجال الالتزامات المالية، تمكنت من استعادة اكثر من 5 مليارات دينار لصالح مديرية بلدية السليمانية.

وقال بيان لنزاهة كردستان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اطار تواصل اعمالها ونشاطاتها في حماية الثروات العامة، تابعت مديرية تحقيق السليمانية في دعوى اخبارية وبموجب عدد من الكتب الرسمية للتقصي عن اسباب عدم تنفيذ شركة {ك.ق} للالتزامات المالية تجاه بلدية السليمانية في منح ارض لاحدى مشاريعها".واضاف البيان انه "تحقيقات هيئة النزاهة، ابلغتها بلدية السليمانية ان الشركة وضعت مبلغ {5 مليارات و481 مليونا و846 الف دينار} في حساباتها في مقابل عدم تمليكها الارض المشار اليها، اي ان المبلغ اعيد الى البلدية".انتهى

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