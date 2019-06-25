مخاوف من اندثار البندقية الإيطالية

2019/06/25 | 21:04

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أعلنت أكبر مجموعة للحفاظ على البيئة في إيطاليا ، اليوم الثلاثاء، ضرورة وضع مدينة البندقية على قائمة الأمم المتحدة للمدن المعرضة للخطر، وإنه

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