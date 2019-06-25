عبدالمهدي: العراق لا يريد أي إجراء تصعيدي في المنطقة

2019/06/25 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة المركزية ستعقد اجتماعات مستمرة مع إقليم كردستان لتسوية الملفات العالقة بين الجانبين.

وذكر

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