بالوثيقة..وزير النفط يسحب مسؤولين كبيرين من الوزارة

2019/06/25 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الثلاثاء، أمراً وزارياً بسحب يد "وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وكالة، كريم حطاب جعفر، ويد مدير التصاريح الامنية في الوزارة، فراس علي محمد صادق الصدر".انتهى/س

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