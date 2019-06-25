المباشرة ببناء مصنع حديد بكلفة (60) مليون دولار في المثنى

2019/06/25 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير عام هيئة استثمار المثنى عادل داخل الياسري، اليوم الثلاثاء، مباشرة الملاكات الفنية والهندسية لشركة الحياة للاستثمارات الصناعية بتنفيذ مصنع حديد السماوة في ناحية النجمي قرب الطريق الدولي السريع .

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