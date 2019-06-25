الإعلام الأمني: القبض على (4) من عناصر داعش عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية

2019/06/25 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على اربعة من عناصر داعش عملوا بأسماء وكنى مختلفة مع العصابات الإرهابية

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