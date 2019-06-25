2019/06/25 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، معرضا فنيا في مبنى البرلمان بمناسبة الذكرى السنوية لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يحتفل بالذكرى السنوية لفتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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