الحكيـم : المسؤول الجالس على كـرسي المسؤوليـة بلا انجـاز .. مخادع ولايمكـن الاعتماد عليـه

2019/06/25 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد رئيس تيـار الحكمـة الوطني عمار الحكيم ، من وصفه بالمسـؤول الجالس على كرسي المسؤوليـة دون انجـاز ومراجعة حقيقيـة .وقال الحكيم في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ان ” المسؤول الذي يتكلم بلغة ، السيـن وسوف ، وهو جالس على كرسي المسؤولية طيلة اربع سنوات بلا انجاز كاف ولا مراجعـة حقيقيـة ، هو […]

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