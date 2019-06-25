كامل النجار - منابع الإسلام - الفصل الثالث - 6

2019/06/25 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_النجار أصحاب الأخدود:في حوالي عام 525 ميلادية قام الملك الحميري ذو نواس، وكان قد اعتنق اليهودية، قام بحصار نجران التي كان أهلها مسيحيين، وعندما طال الحصار، وعد ذو نواس أهل نجران بالعفو عنهم إذا فتحوا له المدينة واستسلموا.فصدقوه وفتحوا له المدينة، فتنكر لوعده وعذّب وقتل عدداُ من المسيحيين.سمع ملك الحبشة بالقصة، وربما شجعه الإمبراطور الروماني جيستينيان في القسطنطينية، فأرسل ملك الحبشة المسيحي جيشاً إ......

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