2019/06/25 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل فندق وسط العاصمة العراقية بغداد....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... اندلاع حريق في فندق وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... اندلاع حريق في فندق وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).