قيادي في الاتحاد الوطني : لدينا تفاهمات بين مكونات كركوك ولا يوجد اتفاق بشأن منصب المحافظ

2019/06/25 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القيادي في الأتحاد الوطني الكردستاني مسؤول تنظميات كركوك اسو مامند وجود اتفاق بين ممثلي مكونات كركوك بشأن منصب المحافظ .وقال مامند في تصريح لوكالة وطن للأنباء :” لدينا تفاهمات برعاية الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية في كركوك بين مكونات المحافظة من الاكراد والعرب والتركمان والكلدوا اشوريين وتقارب فيما بين الجميع ، لكن لا […]

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