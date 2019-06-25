2019/06/25 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

أعاد فريق الطلبة نفسه بعد سلسلة نتائج سلبية ليحقق فوزين متتاليتين كان الثاني اليوم الثلاثاء، جاء على حساب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الطلبة يعيد نفسه بفوز جديد بدوري الكرة الممتاز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الطلبة يعيد نفسه بفوز جديد بدوري الكرة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).