“بالصور” صالح يلتقي ماي ووزير خارجيتها بشكل منفصل في لندن..وتخفيف التوتر في المنطقة يتصدر المباحثات

2019/06/25 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق ناقش رئيس الجمهورية برهم صالح ، الثلاثاء، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في لندن جملة ملفات مشتركة ابرزها دعم العراق امنيا وفي مجال الاعمار وتخفيف التوتر الحاصل في المنطقة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تابعته “يس عراق”، ان صالح وماي عقدا جلسة مباحثات مشتركة حيث أكد رئيس الجمهورية اهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية […]

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