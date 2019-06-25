الحكيم يغرد “سين وسوف” لغة مسؤول “مخادع”…!

2019/06/25 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق وضع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم كل من يتحدث بلغة “السين وسوف” في خانة “المخادعين.ونشر الحكيم تدوينة على حسابه في تويتر “ان المسؤول الذي يتكلم بلغة “السين وسوف” وهو جالس على كرسي المسؤولية طيلة اربع سنوات لا انجاز كاف ولا مراجعة حقيقية وهو مسؤول مخادع ولا يمكن الاعتماد عليه”.

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