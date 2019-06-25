فتح: الدول العربية زادت طعناتها في ظهور الفلسطينيين

2019/06/25 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة هاجم نائب رئيس حركة فتح وعضو مركزيتها محمود العالول الأنظمة العربية المشاركة في الورشة الاقتصادية الممهدة لـ ما يسمى بـ “صفقة القرن” في العاصمة البحرينية المنامة.وقال العالول، خلال مهرجان خطابي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الثلاثاء: “رسالتنا لمن نسميهم أشقاءنا: طعناتكم في ظهورنا زادت، وإيغالكم بالعبث بقضيتنا زاد عن اللزوم، وهذه […]

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