2019/06/25 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0I4ZIXEWN6c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائبة تتهم مفتش الداخلية بالخطف !!) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائبة تتهم مفتش الداخلية بالخطف !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).